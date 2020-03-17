Mardin'de iş yeri denetimi - Son Dakika
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Mardin'de iş yeri denetimi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerini denetledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında eczaneler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerinde denetim yapan ekipler, gıda maddelerinde anormal fiyat artışı, stokçuluk olup olmadığını kontrol etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Valisi Mustafa Yaman, şehir genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sıklaştırmanın yanı sıra genelgeler kapsamında işyerlerine yönelikte denetim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Esnagfın uyarıları dikkate aldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyemiz tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri, alanları ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimizin son günlerde bazı gıda ürünleri, kolonyalar ve diğer hijyen ürünleri fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren zabıta ekiplerimiz, ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıyor ve faturaları inceliyor. Olumsuzluk tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tutularak gerekli kurumlara bildiriliyor."

Yaman, "İçişleri Bakanlığımızın Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelgesi kapsamında da Zabıta ekiplerimiz işletmelere yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

Mardin'de iş yeri denetimi

Koronavirüs, Zabıta, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:53 Kaynak: AA
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