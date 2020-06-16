Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde bir berber salonuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

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