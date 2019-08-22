Son Dakika Haberleri: Mardin'de iş yerleri denetlendi
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Mardin'de iş yerleri denetlendi

1 saat önce

Mardin'de merkez Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 428 iş yerinde ruhsat ve gıda denetimi yapıldı.

Mardin'de iş yerleri denetlendi, System.String[]

Mardin'de merkez Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 428 iş yerinde ruhsat ve gıda denetimi yapıldı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede denetimleri arttırdığını anlatarak, vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Belediyenin yaşanabilir bir Artuklu için tüm birimleriyle sahada olduğunu ifade eden Tutaşı, şunları kaydetti:

"Denetimler ile vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapmalarını hedefliyoruz. Özellikle ülkelerindeki iç savaştan dolayı ülkemize sığınan yabancı uyruklu vatandaşların açtığı iş yerleri hususunda da hassasiyet ile durduk. Denetimlerimiz neticesinde ruhsatı olmayan iş yerlerinin ruhsat almaları için süre verdik. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerinde de kapatma işlemi yaptık. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecek."

Artuklu, Zabıta, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: AA
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