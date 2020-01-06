Mardin'de işaret dili eğitimi - Son Dakika
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Mardin'de işaret dili eğitimi

13 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi işaret dili eğitimi için kurs açtı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi işaret dili eğitimi için kurs açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet Daire Başkanlığı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirdiği Engelsiz Hayat Projesi kapsamında işaret dili kursu açtı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Yaman, belediye olarak her zaman dezavantajlı grupların yanında olduklarını vurguladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Engelsiz Hayat Projesi kapsamında hayata geçirdiği kursta kamu ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına eğitim verildiğini dile getiren Yaman, "Her kurumda işaret dilinden anlayan çalışan veya gönüllünün olması bu yönde engeli bulunan hemşehrimizin kendini ifade etme ve sorununun çözümü konusunda kolaylık sağlayacak." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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