Mardin'de 'İşbaşı Eğitimi Programı' Sözleşmesi İmzalandı
53 dakika önce
MARDİN (İHA) – Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.
MARDİN (İHA) – Mardin
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.
Mardin'de İşkur İl Müdürlüğü ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İşkur İl Müdürü Mehmet Akın
, programın amacının işverene nitelikli iş gücü ve vatandaşa istihdam olanağı sağlamak olduğunu belirtti. Akın, "Bizler nitelikli işçiyi mesleki eğitim kurslarımız sayesinde işverenle buluşturuyoruz. İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerimiz İŞKUR
desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşuyor. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olduğunda hem teorik eğitimi almış hem de sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atıyor" dedi.
Sözleşme ile 42 hemşire, 2 radyoloji teknikeri, 2 ebe, 1 laborant olmak üzere toplam 47 kişi, 3 ay süreliğine eğitim programına başladı. - MARDİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:12 Kaynak: İHA
Murat Gezer, Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Nişanlısı Mina Başaran'la Anıları Tablo Yaptırdı
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil
İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı