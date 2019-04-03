Son Dakika Haberleri: Mardin'de 'İşbaşı Eğitimi Programı' Sözleşmesi İmzalandı

Mardin'de 'İşbaşı Eğitimi Programı' Sözleşmesi İmzalandı

53 dakika önce

MARDİN (İHA) – Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.

Mardin'de 'İşbaşı Eğitimi Programı' Sözleşmesi İmzalandı, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.

Mardin'de İşkur İl Müdürlüğü ile özel bir hastane arasında, "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İşkur İl Müdürü Mehmet Akın, programın amacının işverene nitelikli iş gücü ve vatandaşa istihdam olanağı sağlamak olduğunu belirtti. Akın, "Bizler nitelikli işçiyi mesleki eğitim kurslarımız sayesinde işverenle buluşturuyoruz. İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerimiz İŞKUR desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşuyor. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olduğunda hem teorik eğitimi almış hem de sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atıyor" dedi.

Sözleşme ile 42 hemşire, 2 radyoloji teknikeri, 2 ebe, 1 laborant olmak üzere toplam 47 kişi, 3 ay süreliğine eğitim programına başladı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:12 Kaynak: İHA

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