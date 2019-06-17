Son Dakika Haberleri: Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
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Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 72 S 0273 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tepealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Nusaybin, Mardin, Güncel
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