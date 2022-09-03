İş yerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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İş yerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıdı

03.09.2022 12:35

Mardin'in Artuklu ilçesinde şikayet üzerine mühürlenen masaj salonunun fotoğraflarını çeken Metin Özkeren, komşusunun oğlu Serhıldan Amak tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

12 Temmuz günü Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana gelen olayda masaj salonu işletmecisi 4 çocuk babası Metin Özkeren'e (44) ait olan iş yeri, şikayet üzerine mühürlendi. Özkeren, sürece itiraz etmek için gerekli fotoğrafları çekmek amacıyla T.A. isimli kadınla birlikte otomobille iş yerine geldi. Otomobilden inen Özkeren, fotoğraf çekerken yanına karşı komşusu Şıdo Amak geldi.

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada dükkanda olan Amak'ın oğlu Serhıldan Amak, dışarı çıkıp babasına hakaret ettiğini öne sürdüğü Metin Özkeren'e tabancayla ateş etti. Özkeren kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mühürlenen masaj salonunun fotoğraflarını çekerken öldürüldü! O anlar kamerada

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Metin Özkeren ambulansla hastaneye kaldırıldı, Serhıldan Amak ise gözaltına alındı. 2 gün yoğun bakımda tedavi gören Özkeren, 14 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhıldan Amak, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mühürlenen masaj salonunun fotoğraflarını çekerken öldürüldü! O anlar kamerada

7 YIL ÖNCE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA NEDEN OLMUŞ

Öte yandan Serhıldan Amak'ın 18 Eylül 2015'te Mardin Devlet Hastanesi yakınında, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan aracıyla, yayalar Mehmet Habat Yıldırım, Abdulkadir Özer, Mehmet Abay ve Mehmet Çağan'a çarparak ölümlerine neden olduğu, 3 yıl sonra da tahliye olduğu belirlendi.

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MÜHÜRLENEN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA MÜHÜRLENEN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Yenişehir, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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