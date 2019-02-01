Mardin'de İstihdam Toplantısı Yapıldı

Mardin'de İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin'de İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı.



İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu ocak ayı olağan toplantısı Mardin Valiliği'nde gerçekleşti. Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında düzenlenen toplantıya İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Mardin İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın ve kurul üyeleri katıldı. İŞKUR İl Müdürlüğü, açılan mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar ve gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurula bilgiler verdi.



Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, istihdamın önemine vurgu yaparak, kendilerinin İŞKUR ile ortak çalışmaya ve şehirlerinde insanları istihdam etmeye gayret edeceklerini söyledi.



İŞKUR Personel Daire Başkanı Fahrettin Kaya ise, İŞKUR'un yeni projelere açık olduğunu ve Mardin'in istihdam noktasında gelecek vadettiğini kaydetti. - MARDİN

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