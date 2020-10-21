Mardin'de 6 bin kişi meslek edindirme kurslarından faydalandı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve ilgili il müdürleri katıldı.

Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdamı önemsediklerini belirterek, gençlerin kurslardan faydalanması gerektiğini söyledi.

İş-Kur İl Müdürlüğü ve diğer il müdürlüklerle yapılan ortaklaşa çalışmayla 6 bin 38 kişinin meslek edindirme kurslarından faydalandığını kaydeden Demirtaş, "Bu toplantımızda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri, uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi.