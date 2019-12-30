Mardin'de itfaiye ekiplerinden 4 ayda 3 bin olaya müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de itfaiye ekiplerinden 4 ayda 3 bin olaya müdahale - Son Dakika

Mardin'de itfaiye ekiplerinden 4 ayda 3 bin olaya müdahale

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca ekiplerin son 4 ayda 3 bin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Mardin'de itfaiye ekiplerinden 4 ayda 3 bin olaya müdahale, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca ekiplerin son 4 ayda 3 bin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığının 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak trafik kazalarında, yangınlarda, mahsur kalmada, su baskınları gibi zor zamanlarda vatandaşın yanında olduğu belirtildi.

Modern araç, teknolojik ekipman, eğitimli ve tecrübeli personel ile son 4 ayda bina, fabrika, araç, atölye, iş yeri, barınak, ot, anız, çöp, ekin, trafo, kalorifer, orman, fidanlık, bağ, bahçe ve tüp yangınları olmak üzere toplam bin 100 olaya müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, hayvan ile mahsur kalan vatandaşların kurtarılması, göçük, kaza, su baskınları, intihar vakaları, trafik kazaları ve vatandaşlardan gelen her türlü ihbar üzerine yaklaşık 2 bin olaya müdahalede bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi zor zamanlarında da yanlarında olduklarını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin il genelinde vatandaşların hizmetinde olduğunu aktaran Yaman, "İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 10 ilçede hemşehrilerimizin hizmetinde. İtfaiye hattını aramaları yeterli. Ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine giderek meydana gelen olaya müdahale ediyorlar. Son 4 ayda kazadan anız yangınına, su baskınlarından mahsur kalmaya kadar yaklaşık 3 bin olaya müdahale edildi." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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