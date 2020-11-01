Mardin'de itfaiye erlerinin saatler süren mücadelesi savcının takdirini topladı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman balyası yüklü tırda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tırın dorsesini sararken aynı yolda trafik kazası da meydana geldi. Yaşanan iki olaya aynı anda müdahale etmeye çalışan itfaiye erlerinin çabası cumhuriyet savcısının takdirini kazandı.

Olay, Kızıltepe- Viranşehir karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sularında Viranşehir istikametine doğru seyir halinde olan saman balyası yüklü tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dorsesinde dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı kenarı çekip çekiciyi kurtarmayı başardı. Dorse kısa sürede alev topuna dönerken olay yerine 112 sağlık, Jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dorsedeki yangın yaklaşık 6 saat sürerken yangın nedeniyle oluşan kuyrukta bir tırın önünde seyir halinde kamyona arkadan çarptığı ihbarına yönelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti bir yandan da kazada araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına koştu.

İtfaiye erlerinin olaylara müdahale çabası kaza için olay yerine gelerek incelemede bulunan Cumhuriyet Savcısının takdirini kazandı.

Savcı, itfaiye ve Jandarma ekiplerinden kaza ve yangına ilişkin bilgiler alırken yoğun çabaları için itfaiye amiri Davut Aslan'ın nezdinde tüm itfaiye ekibine teşekkür etti. - MARDİN