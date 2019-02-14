Mardin'de İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı Yapıldı

MARDİN (İHA) – Mardin'de, ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan iyi uygulama örnekleri çalıştayı gerçekleştirildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'de, ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan iyi uygulama örnekleri çalıştayı gerçekleştirildi.



Ticaret Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen çalıştay bir otelde düzendi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanları ile 30 büyükşehir belediyesinin zabıta daire başkanları katıldı.



Burada bir konuşma yapan Mardin Valisi Yaman, çalıştay ile belediyelerin önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi çalıştaydan en olumlu şekilde faydalanacaktır. Yapılan çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 100 günlük eylem planının içerisinde yer alıyor. Çalıştayda yeni uygulama ve bu uygulamaların yaygınlaşması çalışmalar var. Bu açıdan bu çalıştayı önemsiyoruz. Bakanlığın önderliği daha farklı çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, Tüketici Hakları Zabıta Birimimizi oluşturduk. Birimimiz tüketicilerin menfaatine çalışmalar yapacak" dedi.



"Tüketici hakları için mücadele ediyoruz"



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise tüketicilerin haklarının korunması ile ilgili çalışmaları anlattı. Erdal, "Tüketici haklarının yasal koruma altına alınması ve bu haklara gösterilen duyarlılık gelişmiş ülke olmanın temel göstergelerinden birisidir. Bakanlık olarak bu duyarlılığı göstermek, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini ve aldıkları ürünlerde sağlık ve güvenliklerini korumak adına birçok faaliyeti gerçekleştiriyoruz. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicinin daha iyi korunması için tedbirler alıyoruz. Tüketici hakem heyetlerimizle, tüketici ve sağlayıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız ve kolay çözümü için çaba veriyoruz. Reklam aracılığıyla tüketicinin sağlık ve güvenliğiyle, ekonomik çıkarlarını ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Sorunların kaynağında çözülmesi için şikayete bağlı olarak ve resen olmak üzere planlı denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Tüketicilere yönelik mal satışlarında ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek amacıyla yerli üretim logosu hazırlayarak, toplumumuzda yerli üretim ve yerli malı algısını oluşturmayı sağladık. Alo 175 Tüketici danışma hattımız ile tüketicilerimizin sorunlarına anında cevap veriyoruz. 2018 yılında 517 bin 177 adet çağrıyı cevapladık. Tüketicimizin sadece ekonomik çıkarlarını değil, sağlık ve güvenliklerini koruma noktasında da gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicinin korunmasına yönelik politikalarımızı oluştururken ve uygularken yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile iş birliğine önem veriyoruz" diye konuştu.



"Zabıtamız vatandaşlarımızın menfaatini gözetiyor"



Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle de şehirde vatandaşların menfaatlerini gözeten bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Köle, "Ülkemizde şu sıralar sıkça gündeme gelen fiyat artışı, satıştan kaçınma, fiyat etiketi, tüketici hakları gibi önemli konuların ele alınacağı çalıştayın Mardin'de yapılmasına vesile olanlara teşekkür ederim. Burada vatandaşlarımızın, refahı, hakkı, hukuku için bir aradayız. Çalıştaydan hedefimiz azami yarar sağlamak ve bunları uygulamak olmalıdır. Bu toplantının merkez yönetimler ile yerel yönetimlerin bir birini anlayacağı kurumla arası eş güdüm sağlayarak tekerrür eden işlemlerin ortadan kalkacağı ve koordinasyonun sağlanması bakımından çok değerli görmekteyiz" şeklinde konuştu. - MARDİN

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