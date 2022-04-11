Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

11.04.2022 22:21
Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Mardin'de define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli 5 kişi, yaklaşık 35 metre derinliğindeki dehlizde define ararken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde bulunan çok miktardaki malzemeye, savcılık talimatıyla el koyuldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar Kaçak kazıda Mezolitik döneme ait figürle yakalandılar Manisa'da kaçak kazıya suçüstü Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Kaçak Kazı, Jandarma, Define, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddiası gündeme geldi
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:40 AB, iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 22:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement