Son Dakika Haberleri: Mardin'de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti

Mardin'de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti

6 saat önce

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde 18 kilogramlık EYP düzeneği bulunarak imha edildi.

Mardin'de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti, System.String[]

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde 18 kilogramlık EYP düzeneği bulunarak imha edildi.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce önceden toprak içerisine gizlenmiş 18 kilogramlık El Yapımı Patlayıcı (EYP)düzeneği buldu. Bulunan patlayıcı madde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Mayın EYP Tespit İmha (METİ) ekiplerince kontrollü şekilde patlatılırken büyük bir facianın önlendiği öğrenildi. Ekipler, saldırgan teröristlerin tespiti için olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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