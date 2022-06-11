Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi

11.06.2022 10:33
Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altıntaş jandarma ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ihbar yapılan eve yaptıkları baskınla, 42,5 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheli R.A.'nın, esrar maddesi yetiştirmek suçundan gözaltına alınarak, yapılan sorgunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - MARDİN

YORUMLAR
500
Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement