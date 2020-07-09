Mardin'de jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanan ve bulunduran bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre Midyat'a bağlı Acırlı Mahallesi'nde, jandarma suç araştırma timi tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosiklette bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, üzerinde 1 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca bulunan şahsa toplamda 14 bin 185 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet üzerinde bulunan diğer 2 şahsa da sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmadıkları gerekçesiyle bin 800 lira para cezası kesildi. - MARDİN