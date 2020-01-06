Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı

7 saat önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı. Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
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