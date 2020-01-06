Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı

6 saat önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı. Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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