Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Son Dakika

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Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı
6 saat önce
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir terörist yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı. Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)
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