Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

6 saat önce

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçirdiği tespit edildi. Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan Ahmet Fereç Hali isimli şahsın yapılan mülakatta PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi.


Araçta yakalanan S.R., M.H., S.A., E.X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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