Son Dakika Haberleri: Mardin'de Jandarmadan Fuhuş Operasyonu

Mardin'de Jandarmadan Fuhuş Operasyonu

46 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine şikayet edilen fuhuş zanlıları, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Mardin'de Jandarmadan Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine şikayet edilen fuhuş zanlıları, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Gerçekleştirilen ikinci operasyon ile yer temini sağlayan emlakçı da gözaltına alındı. Fuhuş yapan kadınlar adliyeye çıkarılırken, görüntü almaya çalışan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlik sergiledi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir binada fuhuş yapıldığı iddiası ile mahalle sakinleri tarafından Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş zanlılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonla fuhuş zanlıları suçüstü yakalandı. Operasyonda 6'sı kadın 4 erkek ve yer temini sağladığı iddia edilen bir emlakçı suçüstü yakalandı. Zanlılar Mardin Devlet Hastanesine rapor işlemleri için getirildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlar adliyeye getirildiği sırada çekim yapan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlikler sergiledi. Operasyonun ardından Nur Mahallesi sakinleri mahalleliyi yıldıran fuhuş zanlılarından temizledikleri için jandarma ekiplerine teşekkür etti. Fuhuş operasyonu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı

Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Jandarmadan Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]