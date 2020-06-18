Mardin'de jandarmadan kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Mardin'de jandarmadan kaçak silah operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerice gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerice gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Artuklu İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu F.İ., isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesine üzerine F.İ.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken, F.İ. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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