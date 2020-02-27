Mardin'de jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu - Son Dakika
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Mardin'de jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

6 saat önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu, System.String[]

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kırsal alanda teröristlere mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor.

Ekipler bu kapsamda 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan "Hevi Çiyan" kod adlı terörist Halise A'nın Mardin'in Dargeçit ilçesinde ikamet eden ailesiyle görüştü.

Yaklaşık bir yıllık görüşmenin sonucunda Halise A. terör örgütünün kamplarından kaçtı.

Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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