Mardin'de jandarmanın iknası sonucu teslim olan terörist tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de jandarmanın iknası sonucu teslim olan terörist tutuklandı

6 saat önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, tutuklandı.

Mardin'de jandarmanın iknası sonucu teslim olan terörist tutuklandı, System.String[]

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, tutuklandı.

Yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan terörist Halise A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Halise A'nın, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık bir yıllık ikna çabası ile terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçıp, teslim olması sağlanmıştı.

Mardin, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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