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Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

19.02.2022 11:02
Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen F.A. ve D.K. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen F.A. ve D.K. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Derik ilçesinde buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine, jandarma ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucunda, kablo hırsızlığını F.A. ve D.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MARDİN

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Jandarma, Buğday, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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