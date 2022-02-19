Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında kablo hırsızlığını F.A. ve D.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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