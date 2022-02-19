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Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

19.02.2022 11:36
Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kablo hırsızlığını F.A. ve D.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Buğday, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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