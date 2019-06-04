Son Dakika Haberleri: Mardin'de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin'de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak odun kestikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi Bagog Dağı eteklerinde 13 kişinin kaçak odun kestikleri tespit edildi. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların odunları taşıdıkları kamyonete de el konuldu. El konulan kamyonetin sahibine jandarma ekipleri tarafından 2918 sayılı Kanun gereğince 3 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, Midyat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından da 30 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslar savcılığa sevk edildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Midyat, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 13:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de kaçak odun kesen 13 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]