Mardin'de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı - Son Dakika

Mardin'de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
18.03.2021 12:57
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 5 şahıstan 1'inin jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPJ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 5 şahıstan 1'inin jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPJ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 5 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu H.M.H. isimli şahsın 2015 yılında Suriye Melikiyah Batra kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan H.M.H. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, diğer 4 şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN
Son Dakika Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor