Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

2 saat önce

Mardin'de 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Mardin'de 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:36:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]