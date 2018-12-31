Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu
2 saat önce
Mardin'de 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mardin
'de 4 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artuklu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 bin 70 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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