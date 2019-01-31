Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
MARDİN(AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde bin 560 Paket kaçak sigara ele geçirildi.
MARDİN(AA) - Mardin
'in Artuklu
ilçesinde bin 560 Paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ilçesinin Çukuryurt Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 450, başka bir araçta ise bin 110 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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