Mardin'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Mardin'de kaçak sigara operasyonu
6 saat önce
Mardin 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Şeyhan mevkisinde Jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan C.T ve R.K'nin kullandığı kamyonetlerde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:54 Kaynak: AA
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