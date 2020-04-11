Mardin'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Mardin 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Şeyhan mevkisinde Jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan C.T ve R.K'nin kullandığı kamyonetlerde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.