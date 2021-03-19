Mardin'de kaçakçılık operasyondu - Son Dakika

Mardin'de kaçakçılık operasyondu

19.03.2021 00:57
Mardin'de kaçakçılık operasyondu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, siyah poşet içerisine gizlenmiş vaziyette 308 paket kaçak sigara ile 4 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, siyah poşet içerisine gizlenmiş vaziyette 308 paket kaçak sigara ile 4 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin- Diyarbakır karayolu üzerinde Şeyhan mevkiinde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde M.S.Ç. isimli şahsın oturduğu koltuğun alt kısmına poşet içerisine gizlenmiş 308 paket kaçak sigara ile 4 adet kaçak telefon ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli M.S.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kaçakçılık operasyondu - Son Dakika


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