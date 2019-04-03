Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
Mardin'de mart ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Mardin
'de mart ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 10 tabanca, uzun namlulu silah, 16 adet av tüfeği, 2 el bombası, 100 kilogram amonyum nitrat ile gümrük kaçağı 72 bin paket sigara, 171 kilogram tütün, 17 şişe içki, 10 bin 40 puro, 6 cep telefonu, 63 kilogram çay, 680 litre motorin, 68 tarihi eser, sahte para ve 10 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:45 Kaynak: AA
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