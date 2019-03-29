Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 bin 70 paket kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Operasyonlarda 8 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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