Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı

Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı

25 dakika önce

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 bin 70 paket kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel
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