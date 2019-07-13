Son Dakika Haberleri: Mardin'de kaçakçılık operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin'de kaçakçılık operasyonu

2 saat önce

Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN
Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı Rus ve Moldova vatandaşı kadınları katalog üzerinden pazarlayan şüpheliler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:19:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]