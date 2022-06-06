Mardin'de "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi

06.06.2022 14:48
Mardin'de "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi

Mardin'de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı yapıldı.

Mardin'de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı yapıldı.

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Fatma Ataseven, Ayşe Nevin Sert, Aslı Seren, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, MKYK üyesi ve Bölge Koordinatörü Fatma Fidan Kara, MKYK üyesi ve İl Koordinatörü Arzu Bakır, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar katıldı.

Sancar, yaptığı konuşmada, son yıllarda girişimci kadınların çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle büyük başarılara ulaştığını söyledi.

Kadınlara devletin kurumlarının sunduğu imkanlardan yararlanmaları konusunda daha cesur ve daha kararlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki yarınlarımız ayakları üzerinde durabilen, her alanda katma değer üreten ve ülkemizin istikbalinin öncüleri olan kadınlarımızın omuzlarında yükselecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta Türkiye'nin istikbalinde kadınların mutlaka söz sahibi olması gerekliliğine vurgu yapmakta. Bugüne kadar destek alıp işe koyulan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, bugünden sonra da başvuruda bulunacak kadınlarımıza başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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