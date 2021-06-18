Mardin'de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ev tekstili ürünleri alanında eğitimlerini tamamlayan 17 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (MARMEK), mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında MARMEK'te gerçekleştirilen ev tekstili ürünlerini hazırlama kursu, alınan tedbirler kapsamında bir yılın ardından tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.