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Mardin'de kadın muhtarlar bir araya geldi

6 saat önce

Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçileri himayesinde düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlar ve muhtar eşleri bir araya geldi.

Mardin'de kadın muhtarlar bir araya geldi, System.String[]

Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçileri himayesinde düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlar ve muhtar eşleri bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen, "2. Geleneksel Muhtar Eşleri Buluşması"na Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları, kadın muhtarlar, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtar eşleri katıldı.

Yaman, muhtar eşleri ile tanıştı, onlarla sohbet etti.

Muhtarın kapısının vatandaşa açılan ilk devlet kapısı olduğunu belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Muhtarlar devlet ile vatandaş arasında köprü işlevi görüyor. Bunca güzel çalışmayı gerçekleştirirken yanı başında olan kıymetli eşlerinin desteğinin oldukça büyük olduğunu bildiğimizden muhtar eşlerini bir araya getirerek hem kendi aralarında tanışıp kaynaşmalarını hem de sorun ve önerilerini aktarmalarını sağlamak istedik."etirebilecek bir ortam sağlanmış olunacaktır"

Daha sonra Yaman, muhtar eşlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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