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Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalıştayı yapıldı

22.11.2021 20:38
Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalıştayı yapıldı

Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen çalıştay üç gün sürdü.

Çalıştaya Mardin Vali Yardımcıları Gürsel Temurci ve Abdullah Demirdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Eryarsoy, yaptığı konuşmada, 4. ulusal eylem planının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler, sendika ve medya temsilcilerinin katılımıyla hazırlandığını anımsattı.

Çok verimli geçen bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade eden Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çeşitli yasal düzenlemeler düzenlenmiş olup, şiddetin her şekliyle etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2007'den bu yana 3 ulusal eylem planı yürürlüğe girmiş ve uygulanmıştır. 2021-2025 yılını kapsayacak olan 4. ulusal eylem planı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz tarihinde kamuoyunu tanıtılmıştır."

Öncü ise kadına yönelik şiddetin bugün ciddi bir problem olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu aktaran Öncü, şunları kaydetti:

'Milli ve manevi değerler çerçevesinde kadınlarımızı şiddete karşı korumak, bilinçlendirilmelerini sağlamak, kadına değer verilmesi yönünde farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmaktayız. Eğitim, meslek edindirme ve istihdama yönelik projelerimizle kadınlarımızın her anlamda gelişmelerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı yapıldı
Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalıştayı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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