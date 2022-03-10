Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

10.03.2022 10:54
Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Mardin Valiliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Mardin Valiliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Valilik Dara Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarla kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini dile getiren Demirtaş, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yaygınlaştırmak için de kurumların bilgilendirme çalışmalarını aralıksız devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumların kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları ve yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

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Mahmut Demirtaş, Jandarma, Mardin, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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