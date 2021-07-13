Kadınlara yönelik kurslar devam ediyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla açmış olduğu toplam 13 kursta eğitimler devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentteki kadınların, sosyal, kültürel, mesleki, bedensel, ruhsal ve ekonomik alanda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için bünyesinde, bağlama, arbane, keman, birinci ve ikinci kademe okuma kursu, resim, seramik, İngilizce, işaret dili, beslenme okulu ve Kur'an-ı Kerim dersleri olmak üzere toplam 13 kurs açtı.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden kurslara şuan 308 kursiyer devam etmekte.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi bünyesinde 4 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanı ile şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik destek, başvuran kişilere bireysel terapi, çift terapisi, aile danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Ev ziyaretleri yapılarak sosyal incelemelerde bulunma ve yönlendirme faaliyetleri devam etmektedir.

Kreş oyun odasında ise kadın personel ve kadın kursiyerlerin okul öncesi 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik kreş hizmeti verilmekte.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, mesleki eğitim, beceri ve farkındalık çalışmalarıyla kadın istihdamını önceleyen sosyal alanda gelişmelerini sağlayan tarihi, kültürel ve manevi değerler bilincini geliştirici projeleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütmektedir.