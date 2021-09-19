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MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU - Son Dakika

MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU

19.09.2021 09:09

MARDİN'de Yalım Aile Destek Merkezi öncülüğünde kentte ilk kez kadın pazarı kuruldu.

MARDİN'de Yalım Aile Destek Merkezi öncülüğünde kentte ilk kez kadın pazarı kuruldu. Çoğunluğu kırsal mahallelerde yaşayan kadınların oluşturduğu pazarda, bağ ve bahçelerde yetiştirilip evde hazırlanan, domates salçası, acı- tatlı biber salçası, pekmez, çörek ve çeşitli meyvelerden üretilen reçeller ve badem ve çeşitli baharatlar bulunuyor.

Mardin Valiliği Yalım Aile Destek Merkezi koordinatörü Aysun Gözü, 'Mardin'de ilk defa kadınlar pazarı kurduk. Kadınlarımız bahçelerinde yetiştirdikleri ve evlerinde hazırladıkları ürünleri paketleyerek satıyor' dedi. Bir AVM'nin sosyal sorumluluk gereği destekleyerek giriş katında yer verdiği kadınlar ise alış verişten memnun olduklarını söyledi.

Mardin ve İlçelerinde Destek Merkezlerine devam eden kadınlar, tarla ve bahçelerinde ürettikleri ile evlerinde hazırladıkları ürünleri paketleyerek satıyor. Yalım Aile Destek Merkezi, Yeşilli Kekik Kooperatifi, İstasyon Aile Destek Merkezi, Kızıltepe TOKİ Aile Destek Merkezi, Kızıltepe Merkez Aile Destek Merkezinde eğitim ve çeşitli kurslara katılan kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri organik ve evlerinde hazırladıkları yöresel ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Mardin Valiliği Yalım Aile Destek Merkezi Koordinatörü Aysun Gözü, kadınların pazar yeri ile ailelerine ekonomik katkı sunduğunu söyledi. Pazarda satılan ürünlerin tamamının doğal olduğunu belirten Gözü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bugün burada kadınlarımızın organik ve doğal kendi bahçelerinden topladığı ürünlerle yaptıkları el emeği ürünleri burada satışa sunuyoruz. Kadınlarımız, bağlarında bahçelerinde topladığı ürünleri aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bu pazar kuruldu. Paketlemeyi kendi merkezimizde yapıyoruz. Birazcık da görsel, albenisi olsun istedik. Şişelenmesi, paketlerin torbalanması bu şekilde süsleyerek kadınlarla el birliğiyle bir hafta uğraştık bu paketleme işiyle. Doğal kabak reçelimiz var. Biber salçamız var. Sumak ekşimiz var. Nar ekşimiz var. Bağ ve bahçelerimizden toplanmış erik, kayısı, üzüm, incir reçelimiz var. Yalım'ın çok özel zınar bahçelerinde yetişen bademimiz var. Onlar da itina ile paketlenip burada satışa hazır. İnşallah alıcısı olur. Ayrıca tandır ekmeğimiz var. Dağ kekiğimiz var. Kekik hakikaten güzel bir baharat, bu baharatın bizim bağlarda bahçelerimizde yetişmesi kadınlarımızın bir şansı diyoruz. Doğanın verdiği bir şans, kadınlarımız da bunu değerlendirerek paketleyip bu şekilde satışa sunuyorlar. Alıcılarımızı bekliyoruz.'

Pazara Yalım Aile Destek Merkezinden katılan Emine Matur, 'Ben bizim bahçeden topladığım kabaklardan reçel yaptım. Kabak reçeli her derde deva. Ayrıca acı tatlı salça yaptım. Peynirimiz de el yapımı, onu da evde yaptım. Bağlarımızdan topladığımız asma yaprakları da var. Sarma için çok lezzetli oluyor. Hepsi organik, hepsini biz yaptık' dedi.

Mardin Yalım Aile Destek Birliğinden katılan Songül Çorak, 'Burada köy ürünlerimizi satıyoruz. İşte hünerlerimizi sunuyoruz size. Tandır ekmeği var. Çöreklerimiz var. Biber ve domates salçalarımız var Sumak suyumuz var. Pekmez ve el yapımız isot yanı pul biberimiz var' diye konuştu.

MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU
MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU
MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU
MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU

Kızıltepe, Domates, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE KADINLAR ORGANİK ÜRÜN PAZARI KURULDU - Son Dakika
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