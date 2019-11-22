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Mardin'de kadınlara ücretsiz kanser taraması

7 saat önce

Mardin'in Artuklu Belediyesince kadınlara yönelik kanser taraması hizmeti sunuluyor.

Mardin'de kadınlara ücretsiz kanser taraması, System.String[]

Mardin'in Artuklu Belediyesince kadınlara yönelik kanser taraması hizmeti sunuluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütülen çalışmada kadınlara kanser taraması yapılacak.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kadınlar Artuklu Belediyesine bağlı Yenişehir, Ortaköy ve İstasyon mahalle konaklarına müracaat edebilecek.

40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı, 50-70 arası kadın ve erkekler bağırsak kanseri taraması için başvurabilecek.

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, göreve geldiklerinden bu yana dolu dolu bir çalışma programı sergilediklerini belirterek, ilçenin her noktasında sahada yer alan ekiplerle vatandaşların sıkıntılarını giderdiklerini aktardı.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak dezavantajlı vatandaşları da hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren Tutaşı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın da her zaman yanında olduk. Mahalle konaklarımız da kadınlarımızın meslek edinmeleri ve istihdama katılmaları amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan kadınlarımızı gezilere gönderdik. Şimdi ise kadınlarımızın sağlıklı olması için çalışmalar yapıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kanser taraması çalışmasına başladık. Kanser çağımızın en kötü hastalıklarından biri. Bu hastalığın önlenmesinde ise erken tanı çok önemli. Maalesef hastalıkla çok geç evrede tanışılmasından dolayı birçok canımız kaybolmakta. Bu konuda elimizi taşın altına koymak istedik. Gerek erken tanı gerekse farkındalık oluşturmak için çalışma başlatıyoruz. Her hafta mahalle konaklarımızda kanser taraması yapacağız. Kadınlarımızın sadece müracaat etmeleri yeterli. Kadınlarımızdan hassasiyet bekliyoruz."

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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