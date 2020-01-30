Mardin'de kadınlara yönelik meslek kursları açıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, kadınlara yönelik mutlu ve üretken kadınlar vizyonuyla Meslek Edindirme Merkezi'nde (MARMEK) açtığı yeni dönem kursları başladı.

MARMEK bünyesinde kuaförlük, dikiş kursu, ev tekstil ürünleri hazırlama, kilim ve çanta dokuma, örgü bebek, kumaş boyama, tasarım, takı tasarım, dikiş nakış, tekstil, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları açıldı.

Kurslardaki eğitimlerine devam eden kadınların çocukları için de ücretsiz oyun odaları kuruldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında MARMEK'te açılan kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Amacımız şehirde mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda, bilgi, beceri, sanat, spor ve meslek eğitim merkez programlarını etkili ve verimli bir şekilde uygulayarak kursiyerlerimizin beklentilerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun mesleki kurslar açarak, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak uygun ortamları hazırlıyoruz."