Kilim, iğne oyası, tablo, çini, takı ve tasarımlardan oluşan ürünlerin yer aldığı sergiye, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, kurum müdürleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Yalım ve İstasyon Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi Mardin Müzesi bahçesinde açıldı.

Kaynak: AA

Mardin Müzesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de kadınların yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika

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