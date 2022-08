Mardin'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ve yaralıların olduğu kaza yerine toplanan kalabalığın arasına başka bir freni patlamış TIR daldı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı TIR kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SON BİLANÇOYU BAKAN KOCA VERDİ: 16 ÖLÜ, 8'İ AĞIR 29 YARALI

Kazayla ilgili son bilançoyu paylaşan Bakan Koca, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU, KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.