Son Dakika Haberleri: Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
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Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi

54 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 7 sığınak ve bir depoda, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı, 48 el bombası, 15 uzun namlulu silah, 7 tabanca ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 7 sığınak ve bir depoda, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı, 48 el bombası, 15 uzun namlulu silah, 7 tabanca ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi kırsalında jandarma ekiplerince İHA, helikopter ve eğitimli köpeklerin desteğiyle yürütülen, "Kıran 2- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Özel Birlik Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait 7 sığınak ve bir depo tespit edilerek, imha edildi.

Söz konusu sığınaklar ile depoda yapılan aramada, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16, 2 biksi, 4 kanas, 6 roketatar, 7 kaleşnikof, 7 tabanca, tamburalı bombaatar, 48 el bombası, 7 kurma kolu, dizüstü bilgisayar, 5 silah üstü termal, 5 gece görüş dürbünü, 31 roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 72 şarjör, 17 kilogram plastik patlayıcı, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 fişek, 5 telsiz, 12 ateşleme anahtarı ve ona bağlı iki kumanda, 2 roketatar başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kafa kamerası, 165 elektrikli fünye, 17 el bombası kafası, 2 güneş paneli, muhtelif uzunlukta elektrikli ve mekanik fünye, jeneratör, yazıcı, mesafe ölçer, hafıza kartı, 4 tüp, 21 boş metal mayın kalıbı, akü, 3 şemsiye, 2 radyo, örgütsel flama, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Üst düzey yöneticilere suikast talimatı

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği tespit edilirken, ele geçirilen tabancalarda susturucu takılı olduğu görüldü.

El yapımı patlayıcıyı infilak ettiriyor

Bu arada ele geçirilen malzemelerden kalem şeklindeki kimyasal fünyenin, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıdığı, x-ray cihazında tespit edilemediği öğrenildi.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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