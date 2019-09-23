Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Kıran 2- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı özel birlik operasyonunda PKK'lı teröristlere ait 7 sığınak ve bir depo bulundu

Burada yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 kimyasal fünye, 2 füze ateşleyicisi, 17 kilogram plastik patlayıcı, 48 el bombası ele geçirildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kalem şeklinde 8 adet kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi kırsalında İl Jandarma komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan da hassas burunlu köpeklerin desteği ile Kıran 2- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 7 sığınak ve bir depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda,

kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16, 2 bixi, 4 Kanas, 6 roketatar, 7 Kaleşnikof, 7 tabanca, tamburalı bomba atar, 48 el bombası, 7 kurma kolu, dizüstü bilgisayar, 5 silah üstü termal, 5 gece görüş dürbünü, 31 roketatar mühimmatı, 36 bomba atar mühimmatı, 72 şarjör, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 fişek, 5 telsiz, 12 ateşleme anahtarı ve ona bağlı iki kumanda, 2 roketatar başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kafa kamerası, 165 elektrikli fünye, 17 el bombası kafası, 2 güneş paneli, muhtelif uzunlukta elektrikli ve mekanik fünye, jeneratör, yazıcı, mesafe ölçer, hafıza kartı, 4 tüp, 21 boş metal mayın kalıbı, akü, 3 şemsiye, 2 radyo, örgütsel flama, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ile birlikte sığınak ve depo da imha edildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği tespit edilirken, tabancalara da susturucunun takıldığı görüldü.

Öte yandan kalem şeklindeki kimyasal fünyenin içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıdığı ve x-ray cihazında tespit edilemediği öğrenildi.