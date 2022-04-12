Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Türk Kalp Vakfı ve Bisikletliler Derneği Mardin Temsilciliği iş birliğiyle Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla "Kalbin İçin Pedalla" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 50 bisikletçi, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Karadaş, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına dikkati çekti.

Sağlıklı bir hayat için herkesin bisiklet sürmesi gerektiğini belirten Karadaş, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalara göre bisiklet sürenler, yüzde 46 daha az kalp krizi geçiriyor. Diğer yandan kanser riski neredeyse hiç taşımazlar. Bisiklet süren insanlar daha rahat bir uyku kalitesiyle uyuyor ve daha dinamik uyanıyor. Kasları gelişiyor, istenmeyen yağlara da güzel bir çözüm oluyor. Bisiklet sporu, sağlık sorunlarına ciddi anlamda bir çözüm sunuyor. O yüzden herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz."

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi ve milli sporcu Ali Çakas da Mardin'de bisiklet sporunu yaymaya çalıştıklarını dile getirdi.