Kamyonet şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı

21.03.2022 14:25
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit-İdil kara yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Dargeçit-İdil kara yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-İdil kara yolu üzerinde kılavuz köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 34 NV2123 plakalı Ford Transit markalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Midyat ve Artuklu ilçesinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Bilal Bedir/ İHA)

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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