Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:38 Kaynak: İHA
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